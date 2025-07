aumenta il gasolio tamoil alza di 2 centesimi

Nella giornata di oggi, i prezzi dei carburanti tornano a muoversi, con Tamoil che aumenta il gasolio di 2 centesimi, segnando una nuova dinamica nel mercato. Dopo una stabilità apparente, le fluttuazioni si fanno sentire, influenzando le tasche degli automobilisti e il settore energetico. Scopriamo insieme cosa ci riserva il futuro dei prezzi e come questa variazione potrebbe incidere sulle nostre abitudini di viaggio.

Stabilità delle quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo nella chiusura di ieri. Sulla rete carburanti oggi i prezzi tornano a muoversi. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Tamoil ha alzato di 2 centesimi il prezzo del gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,732 eurolitro (-1 millesimo, compagnie 1,738, pompe bianche 1,721), gasolio self service a 1,666 eurolitro (-1, compagnie 1,671, pompe bianche 1,655). 🔗 Leggi su Quotidiano.net