Ascolti TV | Mercoledì 9 Luglio 2025 PSG-Real Madrid domina 21.8% Rai1 al 12% con Bla Bla Baby

I dati sugli ascolti tv di mercoledì 9 luglio 2025 mostrano come la sfida tra PSG e Real Madrid abbia dominato la scena, attirando oltre 3,5 milioni di telespettatori su Canale5. Rai1 con "Bla Bla Baby" ha consolidato il suo pubblico, mentre altri programmi come Rocco Schiavone e "Una ragazza e il suo sogno" si sono distinti per le rispettive audience. La serata televisiva è stata un mix di emozioni e successi, confermando l'importanza del calcio e dei format di intrattenimento nel cuore degli italiani.

Nella serata di ieri, mercoledì 9 luglio 2025, su Rai1 Bla Bla Baby ha interessato 1.865.000 spettatori pari al 12% di share. Su Canale5 la partita del Mondiale per Club – PSG-Real Madrid ha conquistato 3.500.000 spettatori con uno share del 21.8%. Su Rai2 la replica di Rocco Schiavone 3 intrattiene 773.000 spettatori pari al 5.1%. Su Italia1 Una ragazza e il suo sogno incolla davanti al video 1.250.000 spettatori con l’8.4%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.392.000 spettatori (10.2%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 814.000 spettatori (6.9%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 627. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 9 Luglio 2025. PSG-Real Madrid domina (21.8%), Rai1 al 12% con Bla Bla Baby

Programmi tv mercoledì 9 luglio 2025: film, attualità e spettacolo in prima serata

