Trump annuncia dazi sul rame e contro il Brasile per il processo Bolsonaro

Donald Trump torna a far parlare di sé con decisioni che scuotono il panorama internazionale: dai dazi sul rame al Contrattacco contro il Brasile, motivato dal sostegno all’ex presidente Bolsonaro e dalla tutela della sicurezza nazionale. Una mossa che potrebbe avere ripercussioni significative sull’economia globale. Scopriamo insieme i dettagli di questa nuova offensiva commerciale e le sue possibili conseguenze. Leggi tutto per capire cosa c’è in gioco.

Il Brasile e il rame sono i nuovi obiettivi dell’offensiva commerciale di Donald Trump: il primo per sostenere l’ex presidente di estrema destra Jair Bolsonaro e il secondo per proteggere la “sicurezza nazionale”. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Trump annuncia dazi sul rame e contro il Brasile per il processo Bolsonaro

