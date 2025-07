Il principe George e quel dolcetto da poco più di una sterlina per cui va matto

Il principe George, già futuro re del Regno Unito, incanta con la sua semplicità e spontaneità. A quasi 12 anni, il suo amore per un dolcetto da poco più di una sterlina dimostra che anche i rampolli reali sono autentici e insospettabili. Chi avrebbe mai detto che dietro la corona si nasconda un bambino con i gusti semplici e genuini, proprio come tanti coetanei? È presto per ostentare lusso e raffinatezza—ma la sua autenticità è già un trionfo.

Diventerà pure il re del Regno Unito, un giorno. Alla veneranda età di (quasi) 12 anni, però, il principe George è per fortuna un ragazzino esattamente come tutti i suoi coetanei. In particolare, nel rapporto con il cibo. Chi si aspetta che il primogenito dei principi di Galles e nipote di re Carlo abbia i gusti raffinati di un (futuro) sovrano, infatti, si sbaglia di grosso. È presto per ostriche e champagne sulla sua tavola. Per tartufi e aragoste. O dessert sofisticati. Il giovane principino è di gusti assai più semplici. In particolare quando si tratta di dolci. Il peccato di gola del principe George. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il principe George e quel dolcetto da poco più di una sterlina per cui va matto

In questa notizia si parla di: principe - george - dolcetto - poco

Kate Middleton, il grande cambiamento per preparare il principe George alla vita pubblica - Kate Middleton e il Principe William stanno plasmando il futuro del Principe George, preparandolo alla vita pubblica e al ruolo di Re d’Inghilterra.

In quanto a gusti, il principe George, non è diverso dai coetanei commoner; Il Principe William compie 43 anni, i dolci auguri di Kate Middleton; Kate Middleton riporta Halloween a Buckingham Palace con George, Charlotte e Louis.

Il principe george pronto per il rito di passaggio nella tenuta di Balmoral con william, tra tradizione e tensioni familiari - Il principe George si prepara alla sua prima caccia al cervo a Balmoral, un rito antico e controverso della monarchia britannica che divide opinioni all’interno della famiglia reale, tra tradizione e ... Come scrive gaeta.it

«Kate Middleton nasconderebbe a George, Charlotte e Louis un dolcetto ... - seguano un'alimentazione sana e, infatti, anche la loro dieta è ricca di alimenti ... Segnala msn.com