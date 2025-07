Scontro tra due auto in tangenziale due feriti in gravi condizioni

Un violento incidente sulla tangenziale di Fiorenzuola ha coinvolto due auto, lasciando due giovani feriti in condizioni gravissime. La notte del 10 luglio, un sorpasso azzardato potrebbe aver scatenato il dramma che ora scuote la comunità locale. I conducenti, di 24 e 32 anni, sono ricoverati in prognosi riservata all’ospedale di Parma. Un episodio che ci ricorda quanto sia importante rispettare le regole alla guida per tutelare la vita di tutti.

Un grave incidente è avvenuto nella notte del 10 luglio in tangenziale a Fiorenzuola. Intorno all’una due auto si sono scontrate: probabilmente all’origine del sinistro un sorpasso azzardato. I due giovani al volante – un 24enne e un 32enne - si trovano ricoverati all’ospedale di Parma in gravi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: auto - tangenziale - gravi - scontro

Incidente in tangenziale a Torino Villaretto: auto esce di carreggiata e si ribalta nel prato - Un violento incidente ha coinvolto un'auto che si è ribaltata nel prato lungo la tangenziale nord di Torino, tra gli svincoli per il raccordo Torino-Caselle e Borgaro Torinese.

Scontro frontale oggi pomeriggio a Ziano di Fiemme tra un furgone e un'auto sulla strada statale 48. La vettura è finita contro un albero. Per fortuna la persona che era alla guida non ha avuto gravi conseguenze. Vai su Facebook

Scontro tra due auto in tangenziale, due feriti in gravi condizioni; Incidente in tangenziale a Rivoli: scontro fra due auto, due feriti e traffico paralizzato; Napoli, grave incidente stradale nella notte: scontro moto-auto, 18enne in gravi condizioni.

Scontro sul raccordo autostradale di Trieste, due donne in gravi condizioni - Hanno rispettivamente 41 e 75 anni; altre due persone sono rimaste ferite. Come scrive rainews.it

Incidente mortale a Baggiovara. Scontro tra due auto in via Cavezzo, deceduto un uomo di 82 anni - Nell’impatto è rimasto ferito un giovane di 21 anni alla guida dell’altro veicolo: non è grave. Segnala msn.com