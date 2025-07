corvetto uccide a coltellate la madre e poi si getta dalla finestra

Una tragedia sconvolgente scuote il quartiere Corvetto di Milano: Emilio Del Dosso Vanari, 44 anni, uccide la madre malata con diverse ferite da arma da taglio e poi si lancia nel vuoto. La scoperta della scena da parte della domestica lascia sgomenti, mentre le forze dell'ordine indagano sul dramma familiare. Una vicenda che lascia aperti molti interrogativi sulla sofferenza e il dolore invisibile che può portare a gesti estremi.

Milano, 10 luglio 2025 – Si è lanciato nel vuoto, in casa a terra la mamma morta con diverse ferite di arma da taglio: è successo questa mattina intorno alle 8.30 in via Scheiwiller, nel quartiere Corvetto di Milano. Villa di Tirano, Emilio Del Dosso Vanari uccide l'anziana madre malata e poi si spara. La domestica scopre la tragedia L'uomo morto è un italiano di 44 anni. Le volante della questura sono entrate nell'appartamento, trovando il corpo senza vita della madre. Secondo le prime testimonianze, madre e figlio abitavano al secondo piano. L'uomo sarebbe salito all'ottavo piano per gettarsi nel vuoto.