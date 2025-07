Dove si trova il vicolo più stretto del mondo visitato da Ilary Blasi

Ilary Blasi ha appena inaugurato le sue vacanze estive visitando uno dei luoghi più affascinanti e Instagrammabili al mondo: il vicolo più stretto del pianeta. Situato in Italia, questo angolo nascosto è un vero tesoro per gli amanti delle scoperte urbane e delle foto mozzafiato. Scopriamo insieme dove si trova e cosa lo rende così speciale, continuate a leggere.

Ilary Blasi ha dato il via alle sue vacanze estive in compagnia di Bastian e nelle ultime ore ha visitato un luogo super Instagrammabile: il vicolo più stretto del mondo. Dove si trova e quali sono le sue caratteristiche?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: trova - vicolo - stretto - mondo

Luglio a Sauris… con gusto! ? Esperienze, eventi e sapori autentici ti aspettano per scoprire il cuore gastronomico del nostro territorio, a stretto contatto con chi questi sapori li crea ogni giorno. 12–13 e 19–20 luglio – Vai su Facebook

Dove si trova il vicolo più stretto del mondo visitato da Ilary Blasi; Vinarna Certovka, la strada più stretta di Praga e il suo semaforo; Praga, un semaforo pedonale per la strada più stretta del mondo.

Dove si trova la strada più stretta del mondo, non lo ... - SiViaggia - Il vicolo più stretto d’Italia è stato scoperto nel 1968, è largo solo 43 centimetri all’altezza delle spalle di un uomo medio, ma poco più in alto si restringe fino a 38 cm. Come scrive siviaggia.it

Le 5 strade più strette del mondo - greenMe - Al momento la strada più stretta del mondo si trova nel centro storico di Reutlingen, in Germania. Si legge su greenme.it