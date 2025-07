Pozzuoli | un’estate di cultura bellezza e partecipazione

Pozzuoli si anima quest’estate con un caleidoscopio di cultura, bellezza e partecipazione. Tra musica, arte, cinema e teatro, il Festival Internazionale Pergolesiano ha riscosso grande successo, promettendo una stagione ricca di emozioni fino a settembre. La città si conferma meta privilegiata per cittadini e turisti, offrendo un fitto calendario di eventi che renderanno indimenticabile questa estate. Dai suggestivi scorci del Rione Terra alla scoperta di nuove esperienze, Pozzuoli vi aspetta per vivere appieno questa stagione di magia e cultura.

Estate a Pozzuoli tra musica, arte, cinema e teatro: grande successo per il Festival Internazionale Pergolesiano e una stagione ricca di eventi culturali fino a settembre.. Pozzuoli si conferma, anche quest'anno, una delle mete preferite da cittadini e turisti per trascorre il tempo libero, con un ricco calendario di eventi che continuerà ad animare la città nei mesi di luglio, agosto e settembre. Dai suggestivi scorci del Rione Terra alla terrazza panoramica di Villa Avellino, le serate estive si trasformano in un viaggio nella storia e nella bellezza del territorio, tra musica, cinema, danza, teatro e arte.