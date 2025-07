Maresca | Gestione opaca del teatro San Carlo chiediamo chiarezza

Il Teatro di San Carlo, cuore pulsante della cultura napoletana, si trova oggi al centro di un vortice di misteri e incomprensioni. La gestione opaca solleva dubbi e accuse, mettendo a rischio l’eredità storica e artistica di questo simbolo universale. È arrivato il momento di fare chiarezza: trasparenza e responsabilità sono fondamentali per restituire al teatro la dignità e la luce che merita. Chiediamo quindi risposte definitive e un impegno concreto per il suo futuro.

"Il cortocircuito istituzionale e le incompatibilità incrociate, prima o poi, vengono sempre al pettine. Possono essere nascosti per un po', ma inevitabilmente riemergono, creando imbarazzo e richiedendo risposte. È quanto sta accadendo con la gestione del Teatro di San Carlo, simbolo culturale della città, oggi sempre più avvolto da ombre e contraddizioni. Un'agonia lenta ma inesorabile, aggravata da silenzi istituzionali e mancate assunzioni di responsabilità". Così in una nota il consigliere comunale e consulente della Commissione Bicamerale per le Questioni Regionali, Catello Maresca.