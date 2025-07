Estate Romana gli eventi dall’11 al 17 luglio 2025

Scopri l'estate romana, un caleidoscopio di eventi imperdibili dall’11 al 17 luglio 2025, promossi da Roma Capitale e i suoi partner culturali. Tra incontri con artisti, passeggiate archeologiche, laboratori e serate sotto le stelle al Circo Massimo, questa settimana offre esperienze uniche, molte gratuite o accessibili con la Roma MIC Card. Un’occasione per vivere la città in modo autentico e coinvolgente, prima della...

Una nuova settimana scandita dalle attività promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, molte delle quali gratuite o accessibili con Roma MIC Card. Dall’11 al 17 luglio, l’offerta comprende incontri con gli artisti, passeggiate archeologiche, visite, laboratori e due serate speciali al Circo Massimo con lo sguardo rivolto al cielo stellato. Da non perdere l’ultimo appuntamento, prima della pausa estiva, con la seconda edizione di Artisti a Villa Borghese, ciclo di incontri che esplora i legami tra arte e natura con uno sguardo sulla contemporaneità. 🔗 Leggi su Funweek.it

EVENTI - Dal 10 al 13 luglio, quattro serate open air per brindare all’estate romana con oltre 50 etichette di birre artigianali italiane e internazionali da Eataly Roma. Vai su Facebook

