La Roma prepara il primo colpo | Wesley o Rios da consegnare subito a Gasperini

La Roma, determinata a dare nuovo slancio alla propria rosa, si prepara a chiudere il primo colpo di mercato consegnando immediatamente a Gasperini un elemento di livello. Dopo lunghe valutazioni, la società ha focalizzato l’attenzione su Wesley e Richard Rios, due profili pronti a portare fisicità , corsa e intensità già nel ritiro di Trigoria. L’esterno scelto potrebbe fare la differenza: la sfida ora è decidere chi sarà il primo ad arrivare.

La priorità , oggi, ha due nomi e un solo obiettivo: regalare a Gasperini un titolare già durante il ritiro di Trigoria. Dopo giorni di riflessioni e contatti, la Roma ha ristretto il campo e punta a sbloccare uno tra Wesley e Richard Rios, i due giocatori indicati da tempo dal nuovo tecnico per costruire la sua squadra. Serve fisicità , corsa e intensità : caratteristiche che entrambi incarnano alla perfezione, seppur in ruoli diversi. L'esterno del Flamengo e il centrocampista del Palmeiras rappresentano due piste calde, ma il primo affondo arriverà solo per uno dei due. Wesley, il nome in cima alla lista: la Roma valuta l'offerta.

