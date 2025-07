Red Sonja | il primo trailer del film!

Dopo un'attesa lunga e appassionata, il primo trailer di Red Sonja illumina finalmente le speranze dei fan. La leggendaria guerriera, interpretata dall'affascinante Matilda Lutz, si prepara a conquistare lo schermo con azioni mozzafiato e un'energia irresistibile. La sua presenza segna l’inizio di un’avventura epica che promette di incantare gli amanti del fantasy. Preparatevi, perché la rinascita di Red Sonja sta per iniziare e non ve la vorrete perdere!

Era passato così tanto tempo dall'ultimo aggiornamento sul reboot di Red Sonja che molti fan avevano perso le speranze di vedere il film, ma a marzo abbiamo saputo che il progetto aveva trovato un distributore statunitense nella Samuel Goldwyn Films e ora è stato finalmente pubblicato il primo trailer ufficiale. Il teaser mostra la She-Devil with a Sword (la star di Revenge, Matilda Lutz ) catturata dallo spietato Dragan ( Robert Sheehan ) e costretta a combattere in un'arena in stile gladiatorio. Sonja riesce a fuggire e si unisce a un gruppo di compagni guerrieri per vendicarsi di Dragan e di sua moglie, Dark Annisia ( Wallis Day ).