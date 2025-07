Calci al costato e bottiglie spaccate in testa alla madre per avere i soldi | nei guai 27enne a Benevento

Una vicenda drammatica quella che si svolge a Benevento, dove un 27enne ha aggredito brutalmente la madre per ottenere soldi, scatenando una serie di violenze che hanno portato a un provvedimento restrittivo. La sua storia si intreccia tra maltrattamenti, lesioni ed estorsione, evidenziando ancora una volta l’urgenza di tutelare le vittime di violenza familiare. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa terribile vicenda.

Il 27enne è accusato di maltrattamenti, lesioni ed estorsione ai danni della madre, sottoposta costantemente a violenze fisiche e psicologiche. Per lui divieto di avvicinamento alla madre e braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

