Il mondo del calcio e del golf non erano mai stati così vicini

Il mondo del calcio e del golf, spesso visti come universi distanti, si uniscono sorprendentemente sotto il segno del design con la nuova capsule collection firmata PUMA Golf e Milan. Un connubio di stile senza tempo e eleganza moderna, pensato per chi desidera distinguersi in campo e sulla strada. La collezione, in edizione limitata, promette di rivoluzionare il modo di vivere il lusso sportivo, dimostrando che il vero stile non conosce confini.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Il calcio incontra un mondo apparentemente lontano come il golf sotto il segno del design: il Milan e PUMA Golf lanciano una capsule collection in edizione limitata che unisce lo stile senza tempo del club rossonero all’eleganza del golfwear contemporaneo. La collezione, progettata per essere indossata sia sul green che nella vita di tutti i giorni, rende omaggio alla storia e allo spirito del Milan, reinterpretando in chiave moderna la sua eredità e proponendo capi e calzature che uniscono lifestyle e prestazioni. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Il mondo del calcio e del golf non erano mai stati così vicini

In questa notizia si parla di: golf - mondo - calcio - erano

A Milano il più importante torneo corporate di golf al mondo - A Milano, si è disputato il più prestigioso torneo corporate di golf al mondo: la decima edizione della Turkish Airlines World Golf Cup, ospitata dal suggestivo Carimate Golf Club.

? Mentre sono ore calde sulla nomina del nuovo Ct della #Nazionale, che vede #Gattuso in pole, ci si continua ad interrogare sul calcio italiano nel... pallone, in crisi di risultati e di identità . #Cecchi: «Su qualcosa che favorisca l'italianità delle squadre, Vai su Facebook

Si paga più in NBA o in Serie A? Ecco i 10 campionati più ricchi al mondo; Eventi sportivi 2025, ecco quali sono i più attesi dell’anno; I conti che Trump vorrà regolare con lo sport.

Cos'è il Footgolf: metà calcio, metà golf - FocusJunior.it - In quell’occasione c’erano 80 giocatori di otto nazioni diverse (Italia, Ungheria, Argentina, ... Si legge su focusjunior.it

Leggende del calcio si sfidano a golf per solidarietà - “Football Legend Golf Invitational”, le star del calcio mondiale scendono sul green per sfidarsi a golf e FootGolf in un'iniziativa sociale sostenuta da Allianz che ha come obiettivo quello di ... Secondo ilsole24ore.com