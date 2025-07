Il friulano Samuele Antonutti sbarca in Serie A

Il friulano Samuele Antonutti, talento emergente della pallamano, sbarca in Serie A. Dalla palestra di Campoformido alla ribalta nazionale, il giovane classe 2006 ha già vissuto esperienze internazionali e un percorso di crescita straordinario. Dopo due anni al Campus Italia, Antonutti si prepara a vivere un nuovo entusiasmante capitolo con la Pallamano Trieste. La sua passione e determinazione promettono di portarlo lontano nel mondo del grande volley indoor.

Il giovane classe 2006 della Jolly Handball Campoformido giocherà per la Pallamano Trieste dopo due anni passati al Campus Italia. A 19 anni Samuele Antonutti vanta già nel suo curriculum una partecipazione agli europei U18 e un biennio passato al Campus Italia di Chieti. Antonutti apprende il gioco della pallamano e se ne innamora nella palestra di Campoformido con la Jolly Handball. Poi due anni fa arriva l'invito a prendere parte all'Accademia di pallamano della Federazione Italiana Gioco Handball, pensata per far crescere i talenti di domani. Due anni di crescita per Antonutti a Chieti dove partecipa alla Serie A Silver, la seconda categoria nazionale di pallamano.

