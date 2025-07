Interventi sulla Galleria San Donato | pendolari penalizzati alta velocità salvaguardata

Una recente riunione tra RFI, Trenitalia Toscana e le autorità locali ha evidenziato interventi sulla Galleria San Donato per migliorare la sicurezza e la funzionalità della linea Firenze–Roma. Mentre si preserva l’alta velocità, i pendolari delle zone interessate potrebbero affrontare alcune sfide temporanee. Scopriamo insieme come si intendono affrontare queste criticità per garantire un servizio efficiente e sicuro per tutti.

Arezzo, 10 luglio 2025 – Si è svolta ieri pomeriggio, in videoconferenza, una riunione convocata da RFI e Trenitalia Toscana, con la partecipazione dell'assessorato regionale ai trasporti e dei sindaci dei comuni interessati dal passaggio dei treni lungo la linea Firenze–Roma. Nel corso dell'incontro, RFI ha comunicato che, a seguito di controlli di monitoraggio periodici previsti nei piani di manutenzione dell'infrastruttura, è emersa la necessità di effettuare un intervento di manutenzione straordinaria all'interno della Galleria San Donato, poco prima dell'ingresso a Firenze. I lavori, già avviati in modalità notturna dal 7 luglio, proseguiranno fino al 4 agosto, senza impatti sulla circolazione ferroviaria.

Manutenzione straordinaria all’interno della Galleria San Donato, lungo la linea Direttissima Firenze – Roma, modifiche alla circolazione - Arezzo, 10 luglio 2025 – La Galleria San Donato lungo la linea Direttissima Firenze-Roma si prepara a un'importante manutenzione straordinaria, essenziale per garantire la sicurezza e l’affidabilità delle ferrovie italiane.

Interventi sulla Galleria San Donato: pendolari penalizzati, alta velocità salvaguardata; Galleria di San Donato: RFI interviene per lavori di manutenzione straordinaria. Modifiche alla circolazione dei treni; Riunione video sugli interventi alla Galleria.

Dal 18 al 23 luglio, 2 Intercity e 18 treni del Regionale tra Figline Valdarno e Firenze Rovezzano circoleranno sulla linea storica Firenze-

