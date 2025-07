Caso Almasri Nordio rischia il processo per omissione di atti d’ufficio

Il caso Almasri-Nordio si fa sempre più complesso: una nuova rivelazione degli atti d’inchiesta suggerisce che il ministro della Giustizia Carlo Nordio fosse stato già informato dell’arresto del generale libico a Torino, il 19 gennaio, nello stesso giorno. Questa scoperta apre la porta a un possibile processo per omissione di atti d’ufficio, mettendo sotto pressione il Guardasigilli e sollevando importanti interrogativi sulla trasparenza e l’operato delle istituzioni italiane.

La nuova rivelazione relativa al caso Almasri emersa dagli atti d’inchiesta ormai vicini alla conclusione, ovvero che il ministro della Giustizia Carlo Nordio era stato informato dell’arresto del generale libico, avvenuto il 19 gennaio a Torino, già nella stessa giornata, porta al rischio per il Guardasigilli di un’accusa per omissione di atti d’ufficio, quella inizialmente formulata dalla procura di Roma prima del passaggio al Tribunale dei ministri. La sua capa di gabinetto, Giusi Bartolozzi, proprio il 19 gennaio riceveva una mail dal Dag nella quale le veniva riferita dell’assenza di un’autorizzazione necessaria per evitare il rilascio del generale libico. 🔗 Leggi su Lettera43.it