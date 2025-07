Aumenta il gasolio Tamoil alza di 2 centesimi

In un contesto di stabilità nei prezzi dei prodotti petroliferi in Mediterraneo, l'attenzione si sposta sulle variazioni quotidiane nelle rete carburanti. Questa mattina, Tamoil ha deciso di aumentare di 2 centesimi il prezzo del gasolio, segnando un piccolo ma significativo incremento che potrebbe influenzare il budget degli automobilisti. Scopriamo insieme come questa novità si inserisce nel panorama energetico italiano e cosa aspettarci nei prossimi giorni.

Stabilità delle quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo nella chiusura di ieri. Sulla rete carburanti oggi i prezzi tornano a muoversi. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Tamoil ha alzato di 2 centesimi il prezzo del gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all' Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,732 eurolitro (-1 millesimo, compagnie 1,738, pompe bianche 1,721), gasolio self service a 1,666 eurolitro (-1, compagnie 1,671, pompe bianche 1,655).

