Kate Middleton dice addio a Natasha Archer, la sua fedele assistente di stile per 15 anni, una figura più vicina a un’amica che a una semplice collaboratrice. In questo lungo percorso, Natasha ha contribuito a definire l’eleganza della duchessa e a plasmare il suo look, diventando un pezzo di cuore della famiglia reale. Ora, con un nuovo capitolo all’orizzonte, si apre una pagina importante nella moda dei Windsor.

Non se ne va una semplice assistente, ma un vero e proprio pezzo di cuore. I principi di Galles danno l'addio a Natasha Archer, la «stylist non ufficiale» della reale, dopo ben tre lustri di onorato servizio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Kate Middleton saluta la sua assistente personale, che per 15 anni le ha curato il guardaroba. E adesso cambierà il suo stile?

