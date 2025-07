Milano accoltella e uccide la madre e poi si suicida gettandosi dalla finestra dell' ottavo piano

Una tragedia sconvolge Milano: questa mattina, in via Scheiwiller, un dramma familiare si è consumato con violenza estrema. Un uomo ha accoltellato e ucciso la madre, poi si è gettato dall’ottavo piano, ponendo fine alla propria vita. La scena che si è presentata agli occhi degli inquirenti è devastante, lasciando la comunità sgomenta di fronte a una perdita così profonda e inaspettata.

