Calciomercato Inter dietrofront del Galatasaray su Calha? Il grande colpo di scena sul trequartista turco

Il calciomercato dell'Inter riserva sorprese e colpi di scena: dopo settimane di voci e trattative, il grande ritorno di Hakan Calhanoglu sembra essere ancora possibile. Il Galatasaray, inizialmente interessato al trequartista turco, ha fatto marcia indietro, lasciando tutti senza parole. La corsa all’ex Milan si infiamma di nuovo, alimentando speranze e dubbi tra tifosi e addetti ai lavori. Ecco cosa sta succedendo davvero.

Calciomercato Inter, retromarcia su Hakan Calhanoglu: il futuro dell’ex Milan rimane all’Inter, frenata anche su Ederson. I nerazzurri sembra aver fatto un passo indietro riguardo alla cessione di Hakan Calhanoglu. Dopo le voci che lo volevano cedere nel calciomercato Inter, con il Galatasaray che aveva mostrato interesse per il centrocampista turco, ieri è arrivata una brusca frenata sulla trattativa con il club turco. Secondo quanto riportato, non ci sono le condizioni di base per proseguire la trattativa con il Galatasaray, e per il momento l’ex giocatore del Milan rimane a Milano, pronto a riprendere il suo posto in squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com