Adriano Gneo morto a Roma dopo la caduta dal balcone ipotesi omicidio per un debito di 60 mila euro

Un tragico episodio scuote Roma: Adriano Gneo è morto dopo una caduta dal balcone, sotto l’ombra di un possibile omicidio legato a un debito di 60 mila euro. La scena si infittisce di mistero: prima dell’incidente, avrebbe avuto una lite con un uomo che lo avrebbe rincorso. Le autorità stanno eseguendo perquisizioni a casa dell’indagato, cercando di fare luce su questa intricata vicenda.

La vittima, prima di cadere dalla terrazza condominiale, avrebbe avuto una lite con un altro uomo che lo avrebbe rincorso: effettuate perquisizioni a casa dell'indagato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Adriano Gneo morto a Roma dopo la caduta dal balcone, ipotesi omicidio per un debito di 60 mila euro

In questa notizia si parla di: adriano - gneo - morto - roma

Roma, giallo su morte Adriano Gneo: cade da terrazza durante lite e muore, si indaga per omicidio - Roma si trova al centro di un mistero avvolto nel giallo: Adriano Gneo, 48 anni, è morto il 2 luglio scorso sotto la sua abitazione di Grotte Celoni, precipitando da una terrazza durante un litigio.

Giallo a Roma, cade da una terrazza durante una lite e muore. Si indaga per omicidio; Adriano Gneo morto precipitando dalla terrazza condominiale: la pista dei debiti e della lite poco prima di finire giù; Roma, giallo su morte Adriano Gneo: cade da terrazza durante lite e muore, si indaga per omicidio.

Roma, Andrea Gneo morto a 48 anni dopo la caduta dal balcone: la lite con un altro uomo e il giallo di un debito da 60mila euro - Leggi ... Si legge su informazione.it

Adriano Gneo precipita dal terrazzo e muore, la lite con un altro uomo e il debito da 60mila euro: si indaga per omicidio - Resta avvolta nel mistero la morte di Adriano Gneo, 48 anni, trovato senza vita lo scorso 2 luglio intorno alle 18 sotto la sua abitazione in via Pietro Cardella 18, nel quartiere di Grotte ... msn.com scrive