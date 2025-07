Los Angeles crolla tunnel in costruzione | operai intrappolati

Una tragedia si è abbattuta su Los Angeles, dove una sezione di un vasto tunnel industriale in costruzione è crollata, lasciando potenzialmente intrappolati 15 operai. La scena, drammatica, si svolge a quasi dieci chilometri dall’ingresso principale, mentre le squadre di soccorso si affrettano a intervenire. La speranza è che tutti i lavoratori siano ancora vivi e possano essere salvati. Seguiamo con apprensione gli sviluppi di questa emergenza.

Una parte di un enorme tunnel industriale in costruzione a Los Angeles è crollata mercoledì e 15 lavoratori potrebbero essere rimasti intrappolati, hanno detto i vigili del fuoco di Los Angeles. I lavoratori si trovavano a 9,6 chilometri dall’unico ingresso del tunnel, ha detto il dipartimento. Il video aereo della tv locale mostra i lavoratori che lasciano il tunnel. Brian Humphrey, portavoce dei soccorritori, ha detto di non poter confermare immediatamente se i lavoratori isolati siano stati salvati. Sul posto ci sono più di 100 soccorritori, compresi quelli specializzati in salvataggi da spazi confinati. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Los Angeles, crolla tunnel in costruzione: operai intrappolati

