Calciomercato Inter Tajon Buchanan nel mirino del Sassuolo! Il giocatore potrebbe rimanere in Serie A

Il calciomercato infiamma le ultime settimane: Tajon Buchanan, ex talento del Villarreal e ora nel mirino del Sassuolo, potrebbe presto continuare la sua avventura in Serie A. Con il suo potenziale ancora tutto da scoprire, il giocatore si trova al centro di un’operazione che potrebbe cambiare volto alla sua carriera e rafforzare la linea offensiva dei neroverdi. La domanda ora è: sarà questa la sua prossima destinazione? Restate con noi per gli aggiornamenti!

Calciomercato Inter, Tajon Buchanan lontano dall’Inter: il Sassuolo in pole position nella trattativa per il canadese. Il futuro di Tajon Buchanan sembra essere lontano da Milano. L’esterno canadese, rientrato dal prestito di sei mesi al Villarreal, non ha visto il club spagnolo esercitare l’opzione di riscatto, il che ha messo in discussione il suo futuro a Milano. Nonostante la sua passata esperienza al Club Brugge e le buone prestazioni in Belgio, Buchanan non sembra rientrare nei piani del tecnico nerazzurro Cristian Chivu per la prossima stagione e potrebbe essere una pedina per il calciomercato Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Tajon Buchanan nel mirino del Sassuolo! Il giocatore potrebbe rimanere in Serie A

In questa notizia si parla di: inter - tajon - buchanan - sassuolo

Calciomercato Inter, quale futuro per Tajon Buchanan? - Il calciomercato dell'Inter si infiamma con il futuro di Tajon Buchanan, protagonista di prestazioni brillanti con un gol e due assist nelle amichevoli internazionali.

Cessione definitiva ad 8 milioni di euro per Tajon #Buchanan al #Sassuolo. Con l’#Inter che mantiene il diritto di recompra. Tutti i dettagli su http://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: https://buff.ly/4ibFrNk Vai su X

Canada, continua il momento d’oro di Tajon Buchanan: doppietta all’esordio in Gold Cup e premio di MVP Vai su Facebook

Gazzetta: “Inter, ceduto Buchanan a titolo definitivo con recompra! Dove andrà e le cifre”; Tajon Buchanan al Villarreal: visite mediche e firma imminente; Inter, Buchanan: Torno più forte che mai. Thuram mi ha aiutato tanto.

GdS - Buchanan al Sassuolo a titolo definitivo, ma l'Inter mantiene il controllo: la formula - Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, il canadese sta per passare al Sassuolo per circa 7- Si legge su msn.com

Buchanan ceduto subito in Serie A: quanto incassa l’Inter - A sorpresa, l’esterno canadese rimarrà nel campionato italiano dopo il prestito degli ultimi sei mesi al Villarreal. Si legge su passioneinter.com