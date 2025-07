Achille Lauro dagli eccessi al salotto buono di Zia Mara Venier un ottimo imprenditore di se stesso | ecco perché ha polverizzato il sold out per l’Olimpico nel 2026

Achille Lauro, artista e imprenditore di sé stesso, ha conquistato il pubblico come pochi sanno fare. Dallo show più eccessivo ai incontri nel salotto di zia Mara Venier, ha dimostrato di avere un talento unico nel creare aspettative e realizzarle in grande stile. La sua determinazione ha polverizzato il sold out all’Olimpico del 2026, lasciando tutti senza parole. Ma come è stato possibile in un momento di crisi e vendite gonfiate? La risposta...

La notizia c’è. Achille Lauro ha annunciato durante il primo show al Circo Massimo il 29 giugno scorso che il 10 giugno 2026 avrebbe cantato al suo primo stadio Olimpico. Un annuncio difficile, ambizioso, soprattutto in tempi in cui si parla molto di vendite “gonfiate” e biglietti venduti a 10 euro. Eppure. Ieri 9 luglio l’annuncio ufficiale: la data del 10 giugno è completamente sold out. Ma com’è possibile in un momento in cui, di base, quasi tutti i concerti fanno “fatica” nelle vendite (i portafogli degli italiani sono più sottili) – a parte i nomi d’eccellenza come Vasco Rossi e Ligabue – Achille Lauro sia riuscito a mettere a segno una capienza di 55mila posti (ma si arriva anche a 57mila, dipende dalle produzioni)? Il motivo è presto detto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Achille Lauro dagli eccessi al salotto buono di Zia Mara Venier, un ottimo imprenditore di se stesso: ecco perché ha polverizzato il sold out per l’Olimpico nel 2026

