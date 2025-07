Ti infiliamo in una botola se non ci dai i soldi imprenditore palermitano sequestrato e minacciato | 4 arresti

Una terribile vicenda di minacce e violenza scuote Palermo: un imprenditore è stato sequestrato e brutalmente minacciato di essere rinchiuso in una botola, tutto per estorcergli denaro. Fortunatamente, le forze dell'ordine hanno agito prontamente, arrestando in meno di due settimane i quattro responsabili. Una dimostrazione di come, anche nei momenti più bui, la giustizia possa prevalere e garantire tutela a chi rischia di essere sopraffatto.

Prima lo pestarono, poi lo sequestrarono e lo minacciarono di infilarlo una botola di un casale di campagna fuori città allo scopo di estorcergli denaro. Ma grazie alle indagini, la polizia è riuscita a risalire in meno di due settimane ai 4 autori del misfatto avvenuto lo scorso 28 giugno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: infiliamo - botola - soldi - imprenditore

Ti infiliamo in una botola se non ci dai i soldi, imprenditore palermitano sequestrato e minacciato: 4 arresti.

