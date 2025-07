Incidente a Pianezza | auto prende fuoco mentre è in marcia il conducente si mette in salvo

Nella tarda serata di martedì 8 luglio 2025, i vigili del fuoco di Alpignano sono intervenuti in via Cassagna a Pianezza, dove un'auto Ford Puma ibrida ha preso improvvisamente fuoco mentre era in movimento. Il conducente, tempestivamente, ha reagito in modo deciso e ha messo in salvo se stesso, evitando conseguenze più gravi. La scena si è conclusa con l'intervento rapido dei soccorritori, pronti a domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area.

Nella tarda serata di martedì 8 luglio 2025 i vigili del fuoco del distaccamento di Alpignano sono intervenuti in via Cassagna a Pianezza dove un'auto Ford Puma ad alimentazione ibrida ha preso improvvisamente fuoco mentre era in marcia. Il conducente, vedendo il cofano andare a fuoco, ha.

