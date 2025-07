Milano diventa una tela luminosa

Milano diventa una tela luminosa. La città si prepara ad accogliere DroneArt Show, un evento rivoluzionario che fonde musica classica e innovazioni luminose in un’installazione tridimensionale mozzafiato. Due serate esclusive all’Ippodromo San Siro trasformeranno il capoluogo lombardo in un palcoscenico futuristico, segnando l’evoluzione dell’arte dal vivo nell’epoca digitale. L’arte contemporanea ha sempre cercato di rompere i confini, e questa esperienza promette di ridefinire il nostro modo di percepire lo spettacolo.

Milano si prepara ad accogliere una rivoluzione artistica che unisce la maestosità della musica classica alle geometrie luminose del futuro. DroneArt Show, un evento che trasforma l'aria in un palcoscenico tridimensionale, sta per debuttare nel capoluogo lombardo con due serate esclusive all' Ippodromo San Siro. L'evoluzione dello spettacolo dal vivo nell'era digitale. L'arte contemporanea ha sempre cercato di rompere i confini tradizionali, e oggi la tecnologia dei droni offre una tela infinita dove dipingere con la luce. Il programma musicale include Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, Il Lago dei Cigni di?ajkovskij e altri brani di Debussy, Mussorgsky, Respighi e Saint-Saëns, creando un repertorio che spazia tra i capolavori immortali della musica classica.

