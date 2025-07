Premio di risultato 2025-2026 intesa Poste-sindacati | aumento medio di 545 euro a dipendente

La Slp-Cisl Sicilia celebra un traguardo storico: l'intesa raggiunta con Poste Italiane per il premio di risultato 2025-2026. Con un aumento medio di 545 euro e un incremento complessivo del 22%, questa firma rappresenta un importante passo avanti per i dipendenti del gruppo. Un accordo che riconosce il valore del loro lavoro e apre nuove prospettive di crescita, consolidando un modello di relazioni sindacali più equo e sostenibile.

La Slp-Cisl Sicilia annuncia la sigla di "un accordo di portata storica" per il premio di risultato (Pdr) destinato alle lavoratrici e ai lavoratori del Gruppo Poste Italiane per il biennio 2025-2026. L'accordo prevede un aumento economico complessivo medio del 22%, corrispondente a ben 545 euro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

