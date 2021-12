Roma-Lido, Colacchi (Faisa Cisal): “Tra aggressioni e guasti la linea è un disastro” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ostia – “Alla luce di quanto accaduto negli ultimi giorni sulla Roma – Lido anche la notizie della riapertura di tre fermate col nuovo anno passa in secondo piano”. Così in una nota la Federazione Autonoma Italiana Sindacale degli Autoferrotranvieri, Internavigatori ed Ausiliari del Traffico. “E’ di questa mattina la rottura di un tratto della rete area (leggi qui) causando la sospensione della linea e guasti ad uno dei tre treni rimasti in servizio. E’ di lunedì scorso, invece, l’aggressione verbale e fisica ad un macchinista e ad un capotreno. I due, mentre erano in servizio, sono stati presi di mira da un uomo che prima li ha minacciati e poi ha iniziato a colpire, con calci e pugni, la porta del macchinista urlando ed imprecando. All’arrivo alla Magliana li ha aggrediti fisicamente. Macchinista e capotreno hanno ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ostia – “Alla luce di quanto accaduto negli ultimi giorni sullaanche la notizie della riapertura di tre fermate col nuovo anno passa in secondo piano”. Così in una nota la Federazione Autonoma Italiana Sindacale degli Autoferrotranvieri, Internavigatori ed Ausiliari del Traffico. “E’ di questa mattina la rottura di un tratto della rete area (leggi qui) causando la sospensione dellaad uno dei tre treni rimasti in servizio. E’ di lunedì scorso, invece, l’aggressione verbale e fisica ad un macchinista e ad un capotreno. I due, mentre erano in servizio, sono stati presi di mira da un uomo che prima li ha minacciati e poi ha iniziato a colpire, con calci e pugni, la porta del macchinista urlando ed imprecando. All’arrivo alla Magliana li ha aggrediti fisicamente. Macchinista e capotreno hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Lido Tromba d'aria su Ostia: che spettacolo la natura ( Una tromba d'aria si è abbattuta su Ostia, nel Lazio. Nonostante il vortice, di imponente portata, è stato avvistato su tutto il litorale del Lido di Roma (nella parte di Ponente) ma la cosa interessante è che si è trattato, almeno per molti, anche di uno spettacolo naturale. Tromba d'aria ad Ostia La tromba d'aria era ben visibile anche ...

Dal 31 dicembre sulla Roma - Lido sarà riattivata la tratta Colombo - Lido Centro Fine anno col botto sulla Roma - Lido, che dal 31 dicembre si riapproprierà del tratto Colombo - Lido Centro. Dopo i disagi di stamattina , i guasti tecnici e gli scioperi che hanno paralizzato la linea nelle ultime settimane, ...

Roma-Lido, Bordoni: “Dal PD inutili promesse elettorali” “‘Con l’intera tratta bloccata Zingaretti ha intenzione di continuare il rimpallo Comune e Regione anche con Gualtieri? Se la Roma-Lido è a pezzi potrebbe almeno iniziare a guardare in casa propria. I ...

Roma - Lido di nuovo ferma: caduta la linea aerea, la rabbia dei pendolari E oggi questo nuovo guasto che ha lasciato a piedi i pendolari: «Sono caduti dei cavi sui binari vicino ad Acilia in direzione Ostia - raccontano sul sito dei pendolari -: ero sul treno in direzione M ...

