Lucia Di Furia lascia | ' Mai screzi con l' assessore Ero stanca e loro volevano persone di piena fiducia'

(Di giovedì 9 dicembre 2021) ANCONA -Di, ex caposervizio servizio Salute della Regione Marche : come si sente dopo cinque anni di direzione attraversando sisma e pandemia? 'Sono grata dell'opportunità coinvolgente e ...

Ultime Notizie dalla rete : Lucia Furia

corriereadriatico.it

ANCONA -Di, ex caposervizio servizio Salute della Regione Marche : come si sente dopo cinque anni di direzione attraversando sisma e pandemia? 'Sono grata dell'opportunità coinvolgente e unica che ...Ma ladi queste ore imperversa sul potere spirituale come su quello temporale e passa ... Un episodio che ha provocato la reazione del sindaco Alessandro Ghinelli, della viceTanti e dello ...ANCONA - Lucia Di Furia, ex caposervizio servizio Salute della Regione Marche: come si sente dopo cinque anni di direzione attraversando sisma e pandemia? «Sono grata dell’opportunità coinvolgente e ...