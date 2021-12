Osimhen sorprende tutti | la notizia fa impazzire i tifosi napoletani!

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Buone notizie per Luciano Spalletti circa le condizioni di Victor. Il nigeriano questa mattina infatti è tornato ad allenarsi (lavoro personalizzato) sul campo. Potrebbero dunque accorciarsi sensibilmente i tempi di recupero del centravanti azzurro, il cui obiettivo parrebbe essere la sfida del 19 Dicembre a San Siro contro il Milan., reduce dall’operazione allo zigomo dopo il terribile contrasto con Skriniar in Inter-Napoli dello scorso 21 novembre e le conseguenti fratture multiple di orbita e zigomo, potrebbe infatti tornare in campo tra qualche settimana provvisto di una maschera protettiva realizzata per lui su misura con una stampante 3D. Thomas Cambiaso

