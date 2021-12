Napoli, Osimhen torna in campo: l’attaccante si allena, rientro più vicino (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Napoli ritrova Victor Osimhen. l’attaccante nigeriano è tornato in campo ad allenarsi stamattina, come testimoniato dal club azzurro con un video nel quale si vede lo sfortunato centravanti, che ha riportato delle fratture multiple al volto tre settimane fa, correre in modo sereno e – parrebbe – senza la maschera protettiva. Per tornare a giocare una partita, però, è probabile che si debba aspettare ancora un po’ e difficilmente nel 2021 lo rivedremo, mentre a gennaio ci sarà la Coppa d’Africa. Victor è tornato in campo #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/JPy8nAgXIH — Official SSC Napoli (@sscNapoli) December 8, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ilritrova Victornigeriano èto inadrsi stamattina, come testimoniato dal club azzurro con un video nel quale si vede lo sfortunato centravanti, che ha riportato delle fratture multiple al volto tre settimane fa, correre in modo sereno e – parrebbe – senza la maschera protettiva. Perre a giocare una partita, però, è probabile che si debba aspettare ancora un po’ e difficilmente nel 2021 lo rivedremo, mentre a gennaio ci sarà la Coppa d’Africa. Victor èto in#ForzaSempre pic.twitter.com/JPy8nAgXIH — Official SSC(@ssc) December 8, 2021 SportFace.

