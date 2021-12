Bergamo | dalla Giunta ok anche alla rotonda tra via Palazzolo e via Baschenis

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 8 dicembre 2021). Tra i progetti in fase di approvazione in queste settimane da parte delladel Comune dic’èquello per la realizzazione di una nuova rotatoria all’incrocio tra Viae Via, proprio laddove qualche anno fa veniva demolito l’ex distributore di benzina. Un intervento che l’Amministrazione vuol realizzare per snellire il traffico della zona, favorire il passaggio della linea C all’intersezione tra Via Previtali e Via San Bernardino, poco distantefutura rotatoria. L’area, al centro di una lunga trattativa per le procedure di bonifica, è stata recentemente messa in sicurezza e la realizzazione della rotatoria è prevista per il 2022. Verranno innanzitutto sacrificati i circa 15 stalli di sosta al centro ...