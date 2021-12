GF Vip: Alex Belli in crisi (Di martedì 7 dicembre 2021) Al termine della diretta di lunedì sera Alex Belli e Soleil Sorge hanno avuto l’ennesimo confronto dopo che i due si sono praticamente e reciprocamente dichiarati. Tuttavia nelle ultime ore Alex sembra sempre più confuso sul da farsi con sua moglie Delia. Alex Belli e Soleil Sorge, appena terminata la diretta di lunedì, si sono trovati in disparte ed hanno iniziato a parlare del loro rapporto. In particolare Leggi su solodonna (Di martedì 7 dicembre 2021) Al termine della diretta di lunedì serae Soleil Sorge hanno avuto l’ennesimo confronto dopo che i due si sono praticamente e reciprocamente dichiarati. Tuttavia nelle ultime oresembra sempre più confuso sul da farsi con sua moglie Delia.e Soleil Sorge, appena terminata la diretta di lunedì, si sono trovati in disparte ed hanno iniziato a parlare del loro rapporto. In particolare

