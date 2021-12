Andrea Mainardi è diventato papà per la seconda volta | è nato Cesare

Advertising

zazoomblog : Gli auguri di Antonella Clerici ad Andrea Mainardi: è nato Cesare - #auguri #Antonella #Clerici #Andrea - ParliamoDiNews : Gf Vip 3, Andrea Mainardi papà bis: ecco il nome scelto per il neonato #andrea #mainardi #papà #scelto #neonato - tessagelisio : ??? ?? #CottoeMangiato Quanto ci mancava la vita a corte! Ecco perchè siamo tornati alla prestigiosa… - DonnaGlamour : Andrea Mainardi papà bis: è nato il piccolo Cesare - IsaeChia : #GfVip 3, Andrea Mainardi papà bis: ecco il nome scelto per il neonato La moglie dello chef ha dato alla luce un… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Mainardi

, famoso chef 38enne, in passato ospite fisso a La prova del cuoco , condotto da Antonella Clerici , ex concorrente del GF Vip nel 2018, è diventato padre per la seconda volta . La ...Grandissima gioia per: il celebre chef e volto noto della televisione italiana è diventato papà per la seconda volta. L'annuncio è arrivato sul proprio profilo Instagram, in cui ha ricondiviso il primo ...Andrea Mainardi, famoso chef 38enne, in passato ospite fisso a La prova del cuoco, condotto da Antonella Clerici, ex concorrente del GF Vip nel 2018, è diventato padre per la seconda ...Lo chef è diventato di nuovo padre di un... Andrea Mainardi è diventato di nuovo papà. Il cuoco 38enne, ex concorrente del Grande Fratello Vip ha annunciato l’arrivo di Cesare, il bimbo avuto dalla mo ...