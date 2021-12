Totti, accordo con DigitalBits: l'ex capitano è sempre in orbita Roma (Di lunedì 6 dicembre 2021) Francesco Totti è il primo Global Brand Ambassador di DigitalBits, main sponsor a partire dalla stagione corrente dell’AS Roma. La collaborazione è stata ufficializzata questa mattina. L’accordo con il blockchain network porterà nelle casse dell’ex capitano circa 5 milioni di euro. Di seguito il comunicato della società: “DigitalBits è onorata di accogliere Francesco Totti come primo Global Brand Ambassador. Francesco è un’icona mondiale che apprezza molto i brand, i consumatori e la tecnologia. Francesco ci aiuterà a migliorare il brand, coltivando valori positivi come la fiducia, l’affidabilità ed il senso di appartenenza. Questi principi sono sempre stati la sua guida da atleta professionista per raggiungere l’eccellenza, e sicuramente sono valori ... Leggi su footdata (Di lunedì 6 dicembre 2021) Francescoè il primo Global Brand Ambassador di, main sponsor a partire dalla stagione corrente dell’AS. La collaborazione è stata ufficializzata questa mattina. L’con il blockchain network porterà nelle casse dell’excirca 5 milioni di euro. Di seguito il comunicato della società: “è onorata di accogliere Francescocome primo Global Brand Ambassador. Francesco è un’icona mondiale che apprezza molto i brand, i consumatori e la tecnologia. Francesco ci aiuterà a migliorare il brand, coltivando valori positivi come la fiducia, l’affidabilità ed il senso di appartenenza. Questi principi sonostati la sua guida da atleta professionista per raggiungere l’eccellenza, e sicuramente sono valori ...

