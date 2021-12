Perché appoggio le proposte di Brambilla sul cuneo fiscale (Di lunedì 6 dicembre 2021) A pochi giorni dalla conclusione del dibattito sul disegno di legge di Bilancio, governo, movimenti politici ed associazioni imprenditoriali si stanno incartando sulla riforma tributaria ed in particolare sulla riduzione del cuneo fiscale, obiettivo condiviso da tutte le forze politiche sia quelle della vasta maggioranza sia quelle della piccola opposizione. È probabile che la riduzione del cuneo – ossia della differenza tra costo del lavoro all’impresa e salario netto al lavoratore – ancora una volta venga rinviata alla prossima legge di Bilancio, ossia alle calende greche. In questo bailamme, il presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, Alberto Brambilla ha formulato una proposta che merita di essere analizzata. Vorrei ricordare che venti anni fa, Brambilla era uno degli ... Leggi su formiche (Di lunedì 6 dicembre 2021) A pochi giorni dalla conclusione del dibattito sul disegno di legge di Bilancio, governo, movimenti politici ed associazioni imprenditoriali si stanno incartando sulla riforma tributaria ed in particolare sulla riduzione del, obiettivo condiviso da tutte le forze politiche sia quelle della vasta maggioranza sia quelle della piccola opposizione. È probabile che la riduzione del– ossia della differenza tra costo del lavoro all’impresa e salario netto al lavoratore – ancora una volta venga rinviata alla prossima legge di Bilancio, ossia alle calende greche. In questo bailamme, il presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, Albertoha formulato una proposta che merita di essere analizzata. Vorrei ricordare che venti anni fa,era uno degli ...

