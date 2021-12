Pagelle Empoli-Udinese 3-1 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Ledi3-1 con iai protagonisti e ildel match della sedicesima giornata di. Al Castellani scontro salvezza sbloccato da una bella rete di Deulofeu che chiude una combinazione corale in contropiede. Nella ripresa c’è la super rimonta dei toscani con il gol di Stojanovic che pareggia i conti e poi con Bajrami che trova il vantaggio e Pinamonti che la chiude. Di seguito iai protagonisti del match.(4-3-1-2): Vicario 6; Stojanovic 7, Viti 6.5 (21’st Romagnoli 6), Tonelli 6, Parisi 7; Haas 6 (35’st Luperto sv), Ricci 6.5 (27’st Stulac 6), Zurkowski 6 (35’st Bandinelli sv); Bajrami 7 (35’st Henderson sv); Pinamonti 6.5, Cutrone 6.5. In panchina: Ujkani, ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/22: Udinese Le dei protagonisti del match tra e Udinese, valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Deulofeu FLOP: Beto VOTI Al termine del match ...