Lavoratori autonomi occasionali, obbligo di comunicazione preventiva nel DL Fiscale 2022 (Di lunedì 6 dicembre 2021) 146/2021 che verrà esaminato si presenta molto più articolato della versione approdata lo scorso 21 ottobre in Gazzetta Ufficiale e, tra le novità, si aggiungono nuove regole per il rispetto delle ... Leggi su informazionefiscale (Di lunedì 6 dicembre 2021) 146/2021 che verrà esaminato si presenta molto più articolato della versione approdata lo scorso 21 ottobre in Gazzetta Ufficiale e, tra le novità, si aggiungono nuove regole per il rispetto delle ...

Advertising

InfoFiscale : Lavoratori autonomi occasionali, obbligo di comunicazione preventiva nel DL Fiscale 2022 - LavoroFisco : Lavoratori autonomi occasionali: in arrivo nuove strette per i committenti - Digital_Day : Il pacchetto lavoro che presenterà la Commissione Europea renderà più difficile per i servizi di food delivery (ma… - FedericaCapponi : RT @DottrinaLavoro: Ipsoa Quotidiano: Lavoratori autonomi occasionali: in arrivo nuovi adempimenti e sanzioni in capo al committente https:… - DottrinaLavoro : Ipsoa Quotidiano: Lavoratori autonomi occasionali: in arrivo nuovi adempimenti e sanzioni in capo al committente -