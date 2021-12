Esperto di riciclaggio a Report: “Situazione conti Inter pesantissima” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Intervenuto ai microfoni di Report, Gian Gaetano Bellavia, economista ed Esperto di riciclaggio, ha parlato dei conti delle società italiane. Si è soffermato poi sulla Situazione finanziaria dell’Inter, toccando anche il discorso del bilancio. “Le società di calcio sono in condizioni di squilibrio economico e finanziario. Come prima cosa non si pagano Stato, Iva. L’Inter ha un bilancio pesantissimo. Ha una marea di debiti, tra 800 e 900 milioni di debiti, a fronte di 300 milioni di crediti. Hanno un grosso squilibrio. Hanno rivalutato il marchio Inter e la libreria media che hanno comprato dalla Rai. Di circa 90 milioni il marchio e 25 la libreria”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021)venuto ai microfoni di, Gian Gaetano Bellavia, economista eddi, ha parlato deidelle società italiane. Si è soffermato poi sullafinanziaria dell’, toccando anche il discorso del bilancio. “Le società di calcio sono in condizioni di squilibrio economico e finanziario. Come prima cosa non si pagano Stato, Iva. L’ha un bilancio pesantissimo. Ha una marea di debiti, tra 800 e 900 milioni di debiti, a fronte di 300 milioni di crediti. Hanno un grosso squilibrio. Hanno rivalutato il marchioe la libreria media che hanno comprato dalla Rai. Di circa 90 milioni il marchio e 25 la libreria”. SportFace.

