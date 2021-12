Conte candidato Pd; l'unione di due debolezze non fa la forza (Di lunedì 6 dicembre 2021) La notizia è di quelle interessanti, anzi, gustose. Il Pd è pronto candidare nel collegio lasciato libero dal neo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, non un uomo del suo partito ma nientepopòdimenoche Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle. La cosa, cui manca solo l’ufficialità, ha avuto l’effetto di una bomba lanciata in tutto il mondo capitolino del Pd, che non l’ha presa bene. Sui social potete facilmente trovare commenti dalle varie tonalità di fastidio e volgarità ma il senso è che questa cosa non piace a nessuno. Soprattutto perché segna per tutti i protagonisti (due, Enrico Letta e lo stesso Conte) un segno di profonda debolezza. L’ex avvocato del popolo che quando stava a Palazzo Chigi (a fare poche cose buone ma grossi danni) la narrazione di Casalino ci presentava come l’uomo più amato del paese da quando si è trovato fuori dal ... Leggi su panorama (Di lunedì 6 dicembre 2021) La notizia è di quelle interessanti, anzi, gustose. Il Pd è pronto candidare nel collegio lasciato libero dal neo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, non un uomo del suo partito ma nientepopòdimenoche Giuseppe, il leader del Movimento 5 Stelle. La cosa, cui manca solo l’ufficialità, ha avuto l’effetto di una bomba lanciata in tutto il mondo capitolino del Pd, che non l’ha presa bene. Sui social potete facilmente trovare commenti dalle varie tonalità di fastidio e volgarità ma il senso è che questa cosa non piace a nessuno. Soprattutto perché segna per tutti i protagonisti (due, Enrico Letta e lo stesso) un segno di profonda debolezza. L’ex avvocato del popolo che quando stava a Palazzo Chigi (a fare poche cose buone ma grossi danni) la narrazione di Casalino ci presentava come l’uomo più amato del paese da quando si è trovato fuori dal ...

fattoquotidiano : Conte: “Quirinale? Berlusconi non è il nostro candidato. Il presidente della Repubblica deve rappresentare l’unità… - GDV101963 : RT @lageloni: #Conte: un rischio da correre. Un thread. 1) il collegio Roma 1 non è “del Pd” o “di Gualtieri”, ma della coalizione di cen… - UtoTesoro : RT @mariolavia: Renzi: “Se davvero sarà Conte il candidato del Pd, ci attende una bellissima campagna elettorale nel collegio di Roma Centr… - glooit : Conte candidato Pd; l'unione di due debolezze non fa la forza leggi su Gloo - MindEurope : RT @bendellavedova: Per @Piu_Europa ogni prospettiva di alleanza tattica o strategica con Salvini/Meloni è incompatibile e Coraggio Italia… -