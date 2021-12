Barbara D’Urso condurrà La Pupa e il secchione? Retroscena di Mediaset (Di lunedì 6 dicembre 2021) Barbara D’Urso è tra i personaggi televisivi più chiacchierati del momento. Lady Cologno è finita al centro dell’attenzione specie per alcuni tagli di cui è stata vittima in casa Mediaset. Ad ogni modo, non tutto sembra perduto. In queste ore, infatti, è trapelata la notizia secondo cui la donna potrebbe diventare la conduttrice de La Pupa e il secchione. Le novità professionali su Barbara D’Urso In queste ore, sono sopraggiunte delle novità per quanto riguarda la vita professionale di Barbara D’Urso. La donna in questo periodo ha assistito ad un drastico ridimensionamento delle sue mansioni a Cologno Monzese. Alcune sue trasmissioni sono state chiuse, quali ad esempio Live non è la D’Urso e Domenica Live, mentre ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 6 dicembre 2021)è tra i personaggi televisivi più chiacchierati del momento. Lady Cologno è finita al centro dell’attenzione specie per alcuni tagli di cui è stata vittima in casa. Ad ogni modo, non tutto sembra perduto. In queste ore, infatti, è trapelata la notizia secondo cui la donna potrebbe diventare la conduttrice de Lae il. Le novità professionali suIn queste ore, sono sopraggiunte delle novità per quanto riguarda la vita professionale di. La donna in questo periodo ha assistito ad un drastico ridimensionamento delle sue mansioni a Cologno Monzese. Alcune sue trasmissioni sono state chiuse, quali ad esempio Live non è lae Domenica Live, mentre ...

