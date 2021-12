Papa Francesco in Grecia, un prete ortodosso lo contesta: “Sei eretico”. Allontanato dalla Polizia (Di domenica 5 dicembre 2021) Un uomo anziano, con gli abiti di un prete greco ortodosso, si è rivolto a Papa Francesco urlando, in greco, “Papa, sei un eretico” mentre Francesco entrava nell’Arcivescovado di Atene. L’uomo, con una tonaca e un copricapo nero e una lunga barba bianca, è stato quindi portato via dalla Polizia. Il Pontefice è in Grecia per una visita di tre giorni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Un uomo anziano, con gli abiti di ungreco, si è rivolto aurlando, in greco, “, sei un” mentreentrava nell’Arcivescovado di Atene. L’uomo, con una tonaca e un copricapo nero e una lunga barba bianca, è stato quindi portato via. Il Pontefice è inper una visita di tre giorni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Pontifex_it : Cari fratelli e sorelle con #disabilità, il Papa e la Chiesa vi sono vicini in maniera particolare, con affetto e t… - vaticannews_it : #3dicembre #Migranti Una dozzina circa giungeranno in Italia tra qualche settimana grazie all'iniziativa del Papa… - RaiNews : 'Il nuovo campo è una prigione', raccontano le donne e gli uomini che attendono l'arrivo di Francesco come segno di… - fabrizia_alb : @mostro15119736 Mi viene sempre in mente Papa Francesco che non ha visto mai in funerale con il camion dei trasloch… - CTAMELLINI : RT @PLCastagnetti: Colpisce che, mentre altrove si parla di temi più o meno contingenti, Papa Francesco in due giorni ha messo a fuoco tre… -