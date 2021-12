“Addio” | Delia Duran ‘cancella’ Alex Belli | decisione choc

(Di domenica 5 dicembre 2021): “”, in questo articolo vi sveliamo gli ultimi aggiornamenti sulla coppia Nelle ultime ore,, anziché distaccarsi dalla coinquilina Soleil, si è avvicinato e addirittura pare le abbia dato un nuovo bacio. La sua compagna, che nel frattempo è stata paparazzata insieme ad un altro uomo, ha preso L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Delia Duran, la moglie di Alex Belli, ha lasciato la casa in cui vivevano. L'annuncio su Instagram in cui ha detto addio a Milano. Argomenti trattati GF Vip, Delia Duran ha lasciato la casa di Alex Belli GF Vip, Delia Duran ha lasciato la casa di Alex Belli: 'Ho proprio bisogno di scappare' GF Vip, Delia Duran ha lasciato la casa di Alex Belli: "Addio", in questo articolo vi sveliamo gli ultimi aggiornamenti sulla coppia ...DELIA DURAN ROMPE IL SILENZIO La modella ha fatto un post su Instagram dopo l'ultima puntata del Gf Vip