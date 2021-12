Salto con gli sci | l’Austria beffa la Germania a Wisla nel primo team event maschile della stagione

(Di sabato 4 dicembre 2021) Finale thrilling aper la prima gara a squadre stagionaleCoppa del Mondo dicon gli sci2021-2022, conche si è impostando per soli tre decimi lasul Large Hill polacco HS134. Manuel Fettner, Jan Hoerl, Daniel Huber e Stefan Kraft hanno totalizzato 843 punti, resistendo alla fantastica rimonta effettuata nella seconda parte di gara da parte del quartetto teutonico (quarto dopo la prima serie a 31 punti dalla vetta) composto da Pius Paschke, Stephan Leyhe, Markus Eisenbichler e Karl Geiger. Completa il podio odierno in terza posizione a 8.6 punti dalla testa la Slovenia di Cene e Peter Prevc, Timi Zajc e Anze Lanisek, mentre i padroni di casa polacchi (Piotr Zyla, Andrzej Stekala, Dawid Kubacki e Kamil Stoch) devono ...

Advertising

chetempochefa : 'È solo una follia Un salto nel vento Un'ora nello spazio Un punto nel tempo' @frankgabbani live al piano con 'Spa… - infondoalcuor : Mi devono togliere Twitter perché se comincio a scrivere con tutta la rabbia che ho addosso salto - neveitaliasport : RT @neveitalia: Salto con gli sci: trionfo austriaco nella prova a squadre di Wisla, beffata la Germania #skijumping #nordicski @AleBergomi… - neveitalia : Salto con gli sci: trionfo austriaco nella prova a squadre di Wisla, beffata la Germania #skijumping #nordicski… - _KosmoEuphoria_ : RT @jungkookmysmile: mentre i ragazzi erano sul red carpet del Jingle Ball a posare per le foto, una fotografa ha chiesto loro se potevano… -

Ultime Notizie dalla rete : Salto con

Forse partendo oggi, coi manager e le aziende adeguate si può fare il grandeperché si riesce ...'ci ha scelto perché ci considera una società tecnologicamente avanzata - prosegue Celletti -...E' l' Austria a vincere la gara a squadre sul trampolino di Wisla, valida per la Coppa del Mondo 2021/2022 digli sci. Fettner, Hoerl, Huber e Kraft hanno chiusoil punteggio complessivo di 843.0 al termine dei due round, avendo la meglio sui tedeschi Paschke, Leyhe, Eisenbichler e Greiger, ...Nicole Della Monica-Matteo Guarise lanciati verso il settimo titolo Nazionale consecutivo. La coppia, pilastro del pattinaggio artistico nostrano, si è piazzata in testa alla classifica dopo lo short ...Finale thrilling a Wisla per la prima gara a squadre stagionale della Coppa del Mondo di salto con gli sci maschile 2021-2022, con l'Austria che si è imposta beffando per soli tre decimi la Germania s ...