Panico alla Stazione Termini, nigeriano fuori di testa: coltello in pugno minaccia passanti e polizia (Di sabato 4 dicembre 2021) Panico alla Stazione Termini di Roma, 36enne nigeriano fuori di testa brandisce un coltello e minaccia passanti, polizia, chiunque provi ad avvicinarsi… È successo ancora. Dopo il precedente drammatico dell’immigrato africano che, armato di coltello nei pressi di un’uscita della scalo, a giugno ha tenuto sotto scacco le forze dell’ordine. Prima di essere ferito da un agente. E allora, un ennesimo immigrato africano ha scatenato il Panico nel cuore di Roma. In quel Bronx senza tetto né legge che è diventata la Stazione Termini, il principale scalo ferroviario della capitale dove stranieri e senzatetto fanno da padroni. E sotto scacco ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 dicembre 2021)di Roma, 36ennedibrandisce un, chiunque provi ad avvicinarsi… È successo ancora. Dopo il precedente drammatico dell’immigrato africano che, armato dinei pressi di un’uscita della scalo, a giugno ha tenuto sotto scacco le forze dell’ordine. Prima di essere ferito da un agente. E allora, un ennesimo immigrato africano ha scatenato ilnel cuore di Roma. In quel Bronx senza tetto né legge che è diventata la, il principale scalo ferroviario della capitale dove stranieri e senzatetto fanno da padroni. E sotto scacco ...

