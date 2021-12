Ligue 1, Brest inarrestabile: battuto anche il Marsiglia (Di sabato 4 dicembre 2021) Marsiglia (Francia) - Sabato della 17ª giornata di Ligue 1 con il Brest che sbanca anche il Velodrome di Marsiglia portando a casa la 6ª vittoria consecutiva, battuto l'Olympique dell'ex Napoli Milik (... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 4 dicembre 2021)(Francia) - Sabato della 17ª giornata di1 con ilche sbancail Velodrome diportando a casa la 6ª vittoria consecutiva,l'Olympique dell'ex Napoli Milik (...

Advertising

Fefinho83 : RT @86_longo: Il Brest é la squadra del momento in Ligue 1: vince in casa del Marsiglia in rimonta ( sesto successo consecutivo, striscia d… - leonzan75 : RT @86_longo: Il Brest é la squadra del momento in Ligue 1: vince in casa del Marsiglia in rimonta ( sesto successo consecutivo, striscia d… - KaneACMilan : RT @86_longo: Il Brest é la squadra del momento in Ligue 1: vince in casa del Marsiglia in rimonta ( sesto successo consecutivo, striscia d… - Giacomobacci2 : RT @86_longo: Il Brest é la squadra del momento in Ligue 1: vince in casa del Marsiglia in rimonta ( sesto successo consecutivo, striscia d… - mmfc0 : RT @86_longo: Il Brest é la squadra del momento in Ligue 1: vince in casa del Marsiglia in rimonta ( sesto successo consecutivo, striscia d… -