Infortunio Ronaldo: problemi al ginocchio dopo l’esultanza “Siuuu” (Di sabato 4 dicembre 2021) Secondo quanto riporta il Sun, Cristiano Ronaldo avrebbe accusato dei problemi al ginocchio a seguito dell’esultanza Siuuu Ha del clamoroso quello che arriva dall’Inghilterra. Secondo il Sun Cristiano Ronaldo rischia di saltare l’esordio di Ralf Rangnick sulla panchina del Manchester United. Il motivo è un Infortunio al ginocchio subito arrivato a causa della sua stessa esultanza. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese, CR7 si sarebbe fatto male dopo aver segnato il rigore decisivo nella vittoria per 3-2 contro l’Arsenal. Ronaldo ha infatti festeggiato con il suo solito “Siuuu” atterrando male dopo il suo salto. Il portoghese è stato poi sostituito all’88’. Un problema serio ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Secondo quanto riporta il Sun, Cristianoavrebbe accusato deiala seguito delHa del clamoroso quello che arriva dall’Inghilterra. Secondo il Sun Cristianorischia di saltare l’esordio di Ralf Rangnick sulla panchina del Manchester United. Il motivo è unalsubito arrivato a causa della sua stessa esultanza. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese, CR7 si sarebbe fatto maleaver segnato il rigore decisivo nella vittoria per 3-2 contro l’Arsenal.ha infatti festeggiato con il suo solito “” atterrando maleil suo salto. Il portoghese è stato poi sostituito all’88’. Un problema serio ...

