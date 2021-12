Governo: contributo di solidarietà per il rincaro bollette, bocciata la proposta del Pd e delle sinistre (Di sabato 4 dicembre 2021) Lo stanziamento contro il caro bollette in manovra salirà in tutto di circa 800 milioni: è quanto si apprende fonti di Governo. Le risorse arriveranno per circa 500 milioni dal 'tesoretto' della riforma di Irpef e Irap per il 2022 e per circa 300 milioni da altri fondi reperiti in bilancio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 4 dicembre 2021) Lo stanziamento contro il caroin manovra salirà in tutto di circa 800 milioni: è quanto si apprende fonti di. Le risorse arriveranno per circa 500 milioni dal 'tesoretto' della riforma di Irpef e Irap per il 2022 e per circa 300 milioni da altri fondi reperiti in bilancio L'articolo proviene da Firenze Post.

